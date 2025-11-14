Cinayetin nedeni küfür çıktı

Adana'da motokurye Ahmet Balçık (27), telefonda tartıştığı arkadaşı Yasin Akın (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan Akın, gözaltına alınarak tutuklandı. Akın, ilk ifadesinde, "Öldürmek istememiştim, pişmanım" dedi.Motokurye Ahmet Balçık, iş yerinden eski arkadaşı Yasin Akın cep telefonuyla konuştukları sırada tartışıp, küfürleşti. Tartışmanın ardından buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Akın, arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçakla Balçık'ı göğsünden yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Balçık, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı apartman dairesinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Akın, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim. Pişmanım" dedi.