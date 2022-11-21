Cinayetin olacağı boşanma dilekçesinden belliymiş

Olay 3 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesinde meydana geldi. Bayram Süner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'eşimi evde bulamadım' diyerek kayıp müracaatında bulundu. Çevredekilere de eşinin kayıp olduğunu, gören olup-olmadığını soran Süner kısa süre sonra tekrar acil çağrı merkezini arayıp, 'eşimi bahçede bulunan deponun üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldum, başından da kan geliyor' diyerek bir ihbarda daha bulundu. 4 çocuk annesi Fadim Süner oracıkta can verirken, eşini öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı koca tutuklandı.
'YAŞADIĞI İŞKENCELER BOŞANMA DİLEKÇESİNE YANSIDI'
Fadim Süner 21 yıllık evliliği boyunca yaşadığı işkencelere daha fazla dayanamayıp boşanma davası açmak için harekete geçti. Ocak ayında boşanma dava dilekçesi veren Fadim Süner, eşinin kendisinden özür dilemesi üzerine çocukları için affedip, boşanma dilekçesini geri çekti. 3 ile 19 yaş aralığında 4 çocuğu bulunan Fadim Süner'in evlilik hayatı boyunca yaşadıkları ise dava dilekçesine yansıdı. SABAH'ın ulaştığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: " Evlilik hayatımda her türlü şiddete maruz kaldım. Sürekli olarak hem kendisinin hem de ailesinin hakaretleri vardı. Bir gün ailesinin yanında 'Babanın evine defol git, seni istemiyorum, senden tiksiniyorum, Allah belanı versin, seni boşayacağım, seni sevmiyorum' diyerek hakaret edip beni küçük düşürdü. 'Senin yanlışını görürsem sanan zarar veririm, sonra babanın evine gidersin. Aynaya her baktığında beni hatırlarsın' diyerek tehdit etti. Aileni bana hakaret ediyordu, birkaç gün küsünce beni ailesinin yanına getirip suçum olmamasına rağmen özür dilettiriyorlardı. Telefonunda başka kadınlarla fotoğrafları vardı. Ailesiyle ilgilenmiyordu. Bir gün hastalandığımda, 'Senin için garajdan arabayı çıkartamam, ara babanı gelsin seni hastaneye götürsün' dedi."
'TAKINTILI KISKANÇLIKLARI VAR'
Dava dilekçesinde katil zanlısı Süner'in artık takıntı haline gelen kıskançlıklarına da yer verildi. "Beni kendi öz kardeşlerinden bile kıskanıyordu. Nedensiz kıskançlıkları yüzünden birçok kez şiddet uyguladı. Kendi teyzesinin evinde teyzesinin oğlundan kıskandı. Gece kaldığımız odanın önüne dışarım düşüncesiyle oda kapısının arkasına ev eşyalarını koydu. Tuvalete gittiğimde bile kapının önünde nöbet tuttu" ifadeleri yer aldı.
'AİLENİ ÖLDÜRÜRÜM'
Katil zanlısının ölüm tehditlerinin de yer aldığı dilekçede, "Ailemin yanına gitmek istediğimde, 'sakın hiçbir şey anlatma, anlatırsan seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Nedensiz kavgaları nedeniyle kapının önüne attı.
Çocuğumuz yaşındaki, çocuğumuzun nişanlısının kardeşinden bile kıskandı ve dünürlerinin yanında üzerime yürüyüp olay çıkarttı. 'Senin defterini düreceğim, seni öldüreceğim' diyerek dünürlerinin yanında sözler söyleri. En son ailemin yanına gidince bir özür bekledim. Ama o attığı mesajda, 'Aileni pompalı tüfekle öldüreceğim' diyerek tehdit etti" dedi.
Fadim Süner'in kızı Melisa Süner, "Annemin hayatında hep şiddet vardı. Annemi hep ölümle tehdit ediyordu, seni öldüreceğim diyordu. Annemi 20 yıldır herkesten kıskanırdı. Gereksiz yere takıntılar yapıyordu. Ortada bir şey yokken her şeyi abartıp anneme baskı yapardı. Daha önce boşanma aşamasına gelmişlerdi. Annem dava açmıştı. Sonra annemi ikna edip davayı geri çektirdi" dedi.