Cinayetin olacağı boşanma dilekçesinden belliymiş

Olay 3 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesinde meydana geldi. Bayram Süner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'eşimi evde bulamadım' diyerek kayıp müracaatında bulundu. Çevredekilere de eşinin kayıp olduğunu, gören olup-olmadığını soran Süner kısa süre sonra tekrar acil çağrı merkezini arayıp, 'eşimi bahçede bulunan deponun üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldum, başından da kan geliyor' diyerek bir ihbarda daha bulundu. 4 çocuk annesi Fadim Süner oracıkta can verirken, eşini öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı koca tutuklandı.



'YAŞADIĞI İŞKENCELER BOŞANMA DİLEKÇESİNE YANSIDI'

Fadim Süner 21 yıllık evliliği boyunca yaşadığı işkencelere daha fazla dayanamayıp boşanma davası açmak için harekete geçti. Ocak ayında boşanma dava dilekçesi veren Fadim Süner, eşinin kendisinden özür dilemesi üzerine çocukları için affedip, boşanma dilekçesini geri çekti. 3 ile 19 yaş aralığında 4 çocuğu bulunan Fadim Süner'in evlilik hayatı boyunca yaşadıkları ise dava dilekçesine yansıdı. SABAH'ın ulaştığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: " Evlilik hayatımda her türlü şiddete maruz kaldım. Sürekli olarak hem kendisinin hem de ailesinin hakaretleri vardı. Bir gün ailesinin yanında 'Babanın evine defol git, seni istemiyorum, senden tiksiniyorum, Allah belanı versin, seni boşayacağım, seni sevmiyorum' diyerek hakaret edip beni küçük düşürdü. 'Senin yanlışını görürsem sanan zarar veririm, sonra babanın evine gidersin. Aynaya her baktığında beni hatırlarsın' diyerek tehdit etti. Aileni bana hakaret ediyordu, birkaç gün küsünce beni ailesinin yanına getirip suçum olmamasına rağmen özür dilettiriyorlardı. Telefonunda başka kadınlarla fotoğrafları vardı. Ailesiyle ilgilenmiyordu. Bir gün hastalandığımda, 'Senin için garajdan arabayı çıkartamam, ara babanı gelsin seni hastaneye götürsün' dedi."