Cinayetin sebebi miras çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, Hukuk Fakültesi öğrencisi Furkan Sülünoğlu'nun, önceki gün annesi Canan Kabil'i öldürdüğü olayın detaylarına SABAH ulaştı.İddiaya göre 10 yıl önce eşinden ayrılan Canan Kabil (48), iki çocuğuyla birlikte İstanbul'dan memleketi Gelibolu'ya taşındı. Küçük oğlu Furkan Sülünoğlu (25) Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken, büyük oğlu ise İstanbul'da oto alım satım işleriyle uğraşıyordu. Psikolojik sorunları da bulunan anne Kabil ve oğlu uzun süredir destek alıyordu. Furkan Sülünoğlu, bu nedenle dönem dönem okula da gitmiyordu. Canan Kabil, geçen yıl babasını kaybedince ise yüklü miktarda miras kaldı.Canan Kabil, kendine kalan daire ve arazilerin kiraları ile geçinmeye çalışırken, oğlu Furkan Sülünoğlu ise bir kısmının satılmasını istiyordu. Önceki gün de anne-oğul arasında bu nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre bir süredir ilaçlarını kullanmayan Furkan Sülünoğlu, tartışma sırasında kendisini kaybedip, mutfaktan aldığı bıçakla annesini kalbinden bıçakladı.Sabaha karşı alt kattan gelen gürültüye uyanan komşuları, yardım çığlıklarını duyunca, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Soğuk kanlı tavırlarıyla dikkat çeken Furkan Sülünoğlu, ise polise teslim oldu. Adliye'ye sevk edilen Sülünoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.