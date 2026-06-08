Cinayetle biten kavgaya 8 gözaltı

İstanbul Sultangazi
'de geçtiğimiz perşembe günü saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde ölümle biten bir kavga meydana geldi. İddiaya göre, Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içinde bulunduğu araç, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlarından inen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Karşı tarafın saldırısına uğrayan Fakhani ailesinden 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 yerinden bıçaklanan 25 yaşındaki Baran Fakhani tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç adamın 2 ay sonra düğününün olduğu öğrenildi. İki yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından darbe alan baba Hakim Fakhani'nin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayın ardından cinayetin asıl faili olduğu belirlenen İ.D. kıskıvrak yakalandı. Oayla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.