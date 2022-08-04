Haberler Yaşam Haberleri Cinayetten sorumlu tutup eski işyerini bombaladı
Giriş Tarihi: 4.8.2022 18:58 Son Güncelleme: 4.8.2022 19:01

Cinayetten sorumlu tutup eski işyerini bombaladı

İstanbul'da geçtiğimin haftalarda işlenen bir cinayette öldürülen kişinin oğlu; cinayetle bağlantısı olduğunu düşündüğü kişinin geçmişte çalıştığı kuaförü kurşunladı. Saldırgan aranıyor.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cinayetten sorumlu tutup eski işyerini bombaladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "İş Yeri Kurşunlama" olayı Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında yaşandı. Bir kişi; kapalı olan bir kuaförü kurşunladı. Araçlara ve iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Polisi inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. İddialara göre; geçtiğimiz haftalarda Esenler'de aynı mahallede öldürülen bir kişinin oğlu; babasının ölümünden geçmişte söz konusu kuaförde çalışan bir kişiyi sorumlu tuttu.

Saldırganın "Gözdağı" vermek için kuaförü kurşunladığı iddia edildi. Kaçan, kimliği tespit edilen ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan silahlı saldırgan aranıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KPSS iptal mi edildi açıklaması ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi! ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi?
Jet soruşturma sonrası KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! Yeni KPSS ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: İşte, 2022 YAŞ kararları ile terfi ve atama listesi
Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, memleketi ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 4 Ağustos 2022 en son sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi
SON DAKİKA: KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: Yeni KPSS takvimi ne zaman?
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayetten sorumlu tutup eski işyerini bombaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA