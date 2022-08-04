Cinayetten sorumlu tutup eski işyerini bombaladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "İş Yeri Kurşunlama" olayı Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde gece saat 23.30 sıralarında yaşandı. Bir kişi; kapalı olan bir kuaförü kurşunladı. Araçlara ve iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Polisi inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. İddialara göre; geçtiğimiz haftalarda Esenler'de aynı mahallede öldürülen bir kişinin oğlu; babasının ölümünden geçmişte söz konusu kuaförde çalışan bir kişiyi sorumlu tuttu.

Saldırganın "Gözdağı" vermek için kuaförü kurşunladığı iddia edildi. Kaçan, kimliği tespit edilen ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan silahlı saldırgan aranıyor.