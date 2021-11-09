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Giriş Tarihi: 9.11.2021 19:36

“Cinci Hoca” tutuklandı

SUAT SALGIN
“Cinci Hoca” tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Hacıveliler Kırsal Mahallesi’nde cinlerle ilişki kurduğu iddia edilen falcılık, üfürükçülük ve büyücülük yaptığı öne sürülen “Murat Hoca” lakaplı Murat Yüzgünç nitelikli dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde birçok vatandaşı cin, büyü, muska, kurban vasıtasıyla dini duygularını istismar ederek dolandırdığı iddia edilen Yüzgünç ve 3 arkadaşı, mağdurların suçlamasıyla Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı takip ve operasyonla gözaltına alındı.


İstanbul'dan Dubai'ye gitmek isterken yakalanan Murat Yüzgünç'ün yanı sıra polisin başarılı operasyonuyla Muhsin A., Vedat G. ve Hüsnü E. isimli şahıslarda Ayvalık'ta yakalandı.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları yapılan 4 zanlı daha sonra yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü.Hakkında para toplamak, parası olmayanlardan kredi kartıyla para almak ve varlıklı insanlardan adaklık kurbanlık alarak haksız kazanç ettiği suçlamaları bulunan zanlıların nitelikli dolandırıcılıkla yargılanan Murat Yüzgünç ile Hüsnü E. tutuklanırken, Muhsin A. ve Vedat G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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“Cinci Hoca” tutuklandı
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