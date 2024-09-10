Çin’de keneden bulaşan virüs paniği

Çin'de kene ısırığı yoluyla insanlara bulaşarak beyin üzerinde ciddi etkiler yaratan yeni bir virüs keşfedildi. "Wetland" (WELV) adı verilen virüs, ilk olarak ülkenim Jinzhou kentindeki sulak alanda keneler tarafından ısırıldığını söyleyen 61 yaşındaki bir adamda görüldü. İsmi açıklanmayan hasta, kene ısırmasından 5 gün sonra gittiği hastanede kusma, ağrısı ve ateş nöbetleri geçirdi. İlk vaka, Haziran 2019'da görülürken yeni virüse ilişkin raporda, virüsün Kenya'nın Nairobi kentindeki koyun ve keçilerde görülen ortonairovirüs ailesinden olduğu belirtildi. Laboratuvarda fareler üzerinde yapılan deneyde, virüsün beyne ulaştığında ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceği ortaya çıkartı. DIŞ HABERLER