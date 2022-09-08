Çinli Lisha Yu cinayetinde mütalaa açıklandı!

İstanbul'da geçen yıl kaybolduktan sonra öldürüldüğü anlaşılan Çinli Lisha Yu'nun (31) takip edildikten sonra zorla bir valiz içine konularak bagaja sokulduğu ve Bilecik'in Söğüt ilçesinde gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Bugün görülen davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Abduvahap Abdurahman ve Hüseyin Ahmed cezaevinden getirildi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Abdulgaffar Tamuygur'un 22 Mayıs 2021 tarihinde vefat ettiği gerekçesiyle hakkında düşme kararı verilmesi istendi. Mütalaanın devamında her ne kadar sanık Kasım Yarkenli hakkında kamu davası açılmışsa da atılı suçlara iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği anlaşılmakla beraatine, sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Abduvahap Abdurrahman ve Hüseyin Ahmed'in olayın başından itibaren birbirleriyle irtibatlı oldukları, aralarında yaptıkları iş bölümü uyarınca birlikte hareket ederek maktulü uzun süre takip ettikleri, yaptıkları planın bir parçası olarak kaza süsü vermek suretiyle maktulü kendilerine uygun bir yerde durarak kaçırdıkları valiz içerisinde bagaja koyup uzun süre burada tutmak suretiyle ölümüne neden oldukları belirtildi.

3 SANIĞA 14 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Açıklanan mütalaada 3 sanık hakkında eylemlerini önceden tasarladıkları anlaşılmakla haklarında "Tasarlayarak öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluklarının devamı talep edildi.

Sanık Yunuscan Türkistanlı savunmasında "Öldürme kastıyla insan kaçırma niyetimiz olmadı. Benim kaçırma ve öldürme kastımız olsaydı kameraların olduğu AVM'ye gitmezdik, telefonlarımız almazdık. Ölen kişiyi uzaktan yakından tanımıyorum. Her şey ani olmuştur. Tasarlama söz konusu değildir. Keşke olmasaydı çok pişmanım" dedi.

Sanık Hüseyin Ahmed, "Ölüm olayıyla hiçbir ilgim yoktur. Ben kazanın olduğu yerde kalmıştım. Tahliyemi istiyorum " şeklinde konuştu.

Abduvahap Abdurahman ise "Tek suçum araca binmek ve telefonumu araçta unutmaktır. Olayla ilgili bilgim yoktur" dedi.

Sanık Yunuscan Türkistanlı'nın avukatı süre istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.