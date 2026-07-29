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Giriş Tarihi: 29.07.2026

Çinli turistleri Trabzon’a getireceğiz

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Çinli turistleri Trabzon’a getireceğiz
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Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Trabzon'un Çinli yatırımcılar ve turistler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Xuebin, kentin tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinden etkilendiğini, gördüğü misafirperverliğin ise kendisinde derin izler bıraktığını söyledi. Trabzon'un Çin'de daha etkin tanıtılması için çalışma yapacaklarını belirten Büyükelçi, "Çinli turistlerin buraya gelmesi için somut adımlar atacağız. Trabzonlu dostlarımızı da Çin'e davet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. Xuebin ayrıca, Türkiye ile Çin arasında imzalanan tarım ve su ürünleri anlaşmalarının Trabzon için önemli fırsatlar oluşturduğunu ve fındık başta olmak üzere Trabzon'un kaliteli tarım ürünlerinin de Çin pazarında daha fazla yer bulabileceğini dile getirdi. Heyeti ağırlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise görüşmelerde ticaretten turizme kadar birçok kritik konunun masaya yatırıldığını dile getirdi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Çinli turistleri Trabzon’a getireceğiz
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