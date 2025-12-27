Cinnet geçiren baba eşi ve oğlunu öldürdü!

Olay Siverek ilçesine bağlı Sislice Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından 65 yaşındaki Baba Ramazan S. evde bulunan 65 yaşındaki eşi İmhan S. İle 29 yaşındaki oğlu Ramazan S.'ye silahla ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Anne ve oğlu kurtarılamadı.

Eşi ve oğlunu öldüren Ramazan S. Olay yerinden kaçtı, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu aramalarda baba kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden anne ve oğlu Siverek Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaşanan aile faciasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.