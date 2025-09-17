Cinnet getiren anne minik oğlunu katletti

Mersin'in Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde psikolojik sorunları olduğu ve bunalıma girdiği iddia edilen Revşan D. (27), dün akşam oğlu Mert Veysel K.'yı (5) bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, küçük Mert Veysel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, morga kaldırıldı. Anne Revşan D. ise suç aleti olan bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Revşan D.'nin "Cinler beni sardı, ben gidersem çocuklarım ne olacak" diye bağırarak cinnet getirdiği, bir süre sonra da "Mert'in bezini değiştireceğim" diyerek oğlunu banyoya götürüp, 8 kez bıçakladığı öğrenildi. Revşan D.'nin eşinin de çeşitli suçlardan arandığı iddia edildi.