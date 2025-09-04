Cinnet getiren baba, 2 oğlunu bıçakladı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 Eylül günü korkunç bir olay yaşandı. Psikolojik sorunlarının olduğu ileri sürülen baba Hüseyin Örün, oğulları Selim (4) ve İlhan Emir'i (11) karnından bıçakladı. Ardından da doğal gazı açtı, evde bulunan tineri içerek intihara kalkıştı. 11 yaşındaki İlhan Emir Örün can havliyle evden kaçarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı eve kapıyı kırarak giren polis ekipleri, ağır yaralanan Selim ile saldır

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ



Baba ve yaralı oğulları ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinnet getiren baba ve 4 yaşındaki Selim'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocası Hüseyin Örün'ün babası ile birlikte iş yaptığını bundan 4-5 ay önce henüz bilmedikleri bir nedenle kocasının depresyona girdiğini ve bu süre zarfında ve çalışmadığını söyleyen Anne Bahar Örün, yaşananları göz yaşı içinde SABAH'a anlattı. Hafız eğitmeni olduğunu ve olay esnasında okulda olduğunu dile getiren Anne Örün, "Beni komşularım aradı, 'Doğal gaz kaçağı var, hemen gel' dediler. Hiçbir şey söylemediler. Apar topar hastaneye geldim. Hastaneye gelene kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Burada öğrendim çocuklarımın bıçaklandığını.

