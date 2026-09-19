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Giriş Tarihi: 19.09.2026

Cinnet getiren baba dehşet saçtı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Cinnet getiren baba dehşet saçtı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren baba Ali Geçinir, eşi Seher ve çocuları Efnan ve Muhammed Poyraz'ı bıçakla öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BATMAN

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Cinnet getiren baba dehşet saçtı
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