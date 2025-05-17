İstanbul Havalimanı’nda şoke eden olay! Cinsel organlarından 6 kilodan fazla kaçak altın çıktı

Şüphelilerin bagajları arandı fakat herhangi suç unsuru veya olumsuzluğa rastlanmadı. Kadınlar X-RAY taramasından geçirildi. Kadınların bel bölgelerinde yoğunluk tespit edildi. Kuvvetli şüphe üzerine savcılık talimatıyla şüpheliler röntgen çekimi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgenlerde; kadınların cinsel organlarında bazı cisimler olduğu belirlendi. Kadın polis memurları gözetiminde özel bir alana alınan şüphelilerin genital bölgelerindeki altınlar alındı. Yapılan incelemelerde kadınlarım cinsel organlarından farklı ağırlıklarda toplam 120 parça halinde altı kilo 28 gram kaçak altın ele geçirildi.