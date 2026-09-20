Haberler Yaşam Haberleri Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 20.09.2026 18:39 Son Güncelleme: 20.09.2026 18:43

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da hafif ticari araç ile çipin kavşakta çarpışması neticesinde meydan gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 48 BAG 835 plakalı cip ile C.A. yönetimindeki 37 ADB 992 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olduğu tespit edilen cip sürücüsü M.İ.'nin sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

#KASTAMONU #VOLKSWAGEN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA