Cip yaylada uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Marbudam Yaylası'ndan İncesu Köyü'ne seyir halinde olan cip sürücüsü F.B. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Görevlilerin müdahelede bulunduğu sürücü F.B. ile H.B.'nin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralılar M.B., H.B. ile T.B. ise ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitimve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.