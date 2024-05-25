Cipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen yakalandı; nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulmuş

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik koordineli çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen lüks bir cip, aramaya alındı.