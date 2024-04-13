Cips paketlerinden uyuşturucu çıktı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde S.E. isimli bir kişinin üzerinde 5 uyuşturucu hap ve 1.58 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. S.E.'nin uyuşturucuyu yaşı 18'den küçük olan T.M.H.'den aldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis, T.M.H.'yi Kadıköy'de üzerinde 10 uyuşturucu hap, 4.61 gram uyuşturucu madde ile yakaladı. T.M.H.'nin Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'nde bulunan adresinede yapılan aramalarda cips ve küçük çikolata paletlerine saklanmış 111 gram Marihuana maddesi ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi. S.E. ve T.M.H. tutuklandı.