Çivili sopayla darp edildiler

Erkek arakadaşıyla gittiği eğlence mekanında, gece kulübünün çalışanları tarafından darpedilen dövme sanatçısı Yeliz Ö.'ye yönelik soruşturmada ifadeler ortaya çıktı. Taksim'de 5 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, iki arkadaşı darp ettiği iddiasıyla ifadesi alınan mekan çalışanı, iki ismin "çivili sopayla" darp edildiğini anlattı. Bir çalışan, olayın yer kavgasından kaynaklandığını belirterek, kalabalık bir grubun Yeliz Ö., ve Mehmet İ.'yi darp ettiğini, insanların ayırmaya çalıştığı sırada bile çivili sopa, şişe, kemer gibi malzemeler kullanan saldırganların darp etmeyi sürdürdüğünü aktardı. Yeliz Ö., ve Mehmet İ.'nin tüm yaşananlara rağmen şikayetçi olmadıkları, daha sonra avukatları aracılığıyla savcılıkta şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.