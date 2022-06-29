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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:32 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:32

Cizre Nerede? Cizre Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?

Cizre Nerede? Cizre Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?

Cizre, adına türküler yazılan, kıymetli ve özel bir beldedir. Tüm bu ilgi alaka nedeniyle de Cizre nerede? Şeklinde sorular mevcuttur. Dağlık arazisindeki güzel görüntü ile, tarihi ve coğrafi dokusu ile yüksek kıymete sahip olan Cizre nereye bağlı? Bulunduğu konum dolayısıyla eskiden zor fakat son yıllarda yapılan yol çalışmaları ile ulaşımı kolaylaştırılan Cizre hangi ilde? Tüm bu soruların ve Cizre nerenin ilçesi? Sorusunun cevabı detaylarıyla içeriğimizde mevcuttur.

Cizre deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre kadar yükseğe kurulmuş olan bir ilçe olarak Dicle Irmağı'nın sağ kıyısında bulunmaktadır. Cizre nerede? Sorusuna yanıt verirken bu bölgenin coğrafi özelliklerini bilmek de son derece önemlidir. Peki ya kendine has özellikleriyle güzel bir belde olan Cizre nereye bağlı? Kesinlikle Güneydoğu Anadolu bölgesini gezen kişilerin görmesi gereken Cizre hangi ilde sorularına içeriğimizde yanıt verdik. İşte tüm sorularla birlikte Cizre nerenin ilçesi? Sorusunun cevabı…

Cizre Nerede?

Son zamanlarda tarihi ve coğrafi önemi dolayısıyla ön plana çıkmış ilçeler arasında Cizre'de bulunmaktadır. Bu nedenle Cizre nereye bağlı gibi sorular ortaya çıkmıştır. Peki Cizre hangi ilde? Cizre oldukça fazla bilinen bir ilçe olduğu için Cizre bazen il sanılabilmektedir fakat bu durum gerçeği yansıtmaz.

Cizre resmi olarak bir ilçedir. Peki ama Cizre nerenin ilçesi? Cizre ilçesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konumlanmıştır. Cizre son derece farklı kültürel ve geleneksel ögeleri kendisinde toplamış bir beldedir. Şırnak İlinin tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Şırnak'a tarih boyunca farklı uygarlıklar hâkim olmuştur. Şırnak bitki örtüsü olarak incelendiğinde karasal özellik gösterdiği görülmektedir.

Yağışların az olması sebebiyle bitki örtüsü bozkır şeklindedir. Yüksek kesimlere bakıldığında ise ardıçlar görülmektedir. Şırnak'ın ekonomisi temel olarak madencilik, tarım ve ticarete dayanmaktadır. Kırsal kesimlerde esas gelir kaynağının hayvancılık olduğunu söylemek mümkündür. Şırnak'ta gezilecek oldukça fazla yer vardır. Kasrik Boğazı, Zümrüt Kaplıcası ve Yılmaz Güney Parkı şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür.

Cizre Nereye Bağlı?

Cizre gerek haber değeri taşıyan olaylar nedeniyle gerekse kendi tarihi dokusu ve güzelliği nedeniyle merak uyandıran bir ilçedir. Bu nedenle Cizre hangi ilde? Sorularıyla birlikte Cizre nerenin ilçesi ve Cizre nereye bağlı? Soruları da sıklıkla zikredilir. Cizre, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Şırnak'ın bir ilçesidir ve buraya bağlıdır.

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Cizre Nerede? Cizre Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?
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