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Giriş Tarihi: 15.09.2026 21:47

Cizre'de 48 adreste eş zamanlı "Sokaklar Güvende" operasyonu: 10 tutuklama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 48 adrese yapılan eş zamanlı "Sokaklar Güvende Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklandı.

İHA
Cizre’de 48 adreste eş zamanlı Sokaklar Güvende operasyonu: 10 tutuklama
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Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis, sanal kumar ve kara para aklamaya yönelik Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak'ta dev bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2,6 milyar lirayı aşan işlem hacmi ortaya çıkarılırken, 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 23 kişiden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 21 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 21 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Cizre'de 48 adreste eş zamanlı "Sokaklar Güvende" operasyonu: 10 tutuklama
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