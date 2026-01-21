Cizre’de toprak kayması: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Olay, Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1394. Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan toprak kayması sonucu çevrede bulunan 3 ev ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve Zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, yeni bir risk oluşmaması için çalışmalara başladı. Toprak kaymasıyla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları riskli alanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.