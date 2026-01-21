Haberler Yaşam Haberleri Cizre’de toprak kayması: 3 ev kullanılamaz hale geldi
Giriş Tarihi: 21.01.2026 13:05

Cizre’de toprak kayması: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.

ABİDİN YEL
Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Cizre’de toprak kayması: 3 ev kullanılamaz hale geldi
  • ABONE OL

Olay, Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1394. Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan toprak kayması sonucu çevrede bulunan 3 ev ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve Zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, yeni bir risk oluşmaması için çalışmalara başladı. Toprak kaymasıyla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları riskli alanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cizre’de toprak kayması: 3 ev kullanılamaz hale geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz