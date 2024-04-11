Cizre’de trafik kazası: 1 ölü

Cizre'de kalas yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında sürücü Berham Kurt hayatını kaybetti. Kaza Cizre-Nusaybin Karayolunda bulunan Çavuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nusaybin istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Berham Kurt yönetimindeki kalas yüklü TIR, Çavuş köyü mevkii Saklan Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevreden geçen diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücü Berham Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.