Haberler Yaşam Haberleri Cizre’de trafik kazası: 1 ölü
Giriş Tarihi: 11.4.2024 22:07 Son Güncelleme: 11.4.2024 22:17

Cizre’de trafik kazası: 1 ölü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

ABİDİN YEL
Cizre’de trafik kazası: 1 ölü

Cizre'de kalas yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında sürücü Berham Kurt hayatını kaybetti. Kaza Cizre-Nusaybin Karayolunda bulunan Çavuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nusaybin istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Berham Kurt yönetimindeki kalas yüklü TIR, Çavuş köyü mevkii Saklan Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevreden geçen diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücü Berham Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolda devrilen TIR nedeni ile uzun araç kuyruğu oluşurken, jandarma trafik ekipleri olası bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri alırken devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cizre’de trafik kazası: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA