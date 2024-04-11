Cizre’de trafik kazası: 1 ölü

Çevreden geçen diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücü Berham Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.