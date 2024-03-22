Cizre’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Şırnak merkez ve ilçelerinde 3 gündür devam eden yağışlar nedeniyle Cizre'de birçok mahalle ve işyerleri sular altında kaldı. Cizre'de gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle logarlar tıkandı, sokak ve cadde çamur gölüne döndü. Vatandaşlar evlerinden çıkmakta zorluk çekti. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar çevredekilerin ve itfaiyenin yardımı ile evlerinden tahliye edildiler.
Cizre'nin Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde sel ve su baskını nedeniyle yaklaşık 60'a yakın ev ve araç sel ve su baskınına maruz kaldı. Sel sularına kapılan 2 kişi son anda kurtuldu.
Cizre'de sele kapılan 2 vatandaş son anda böyle kurtuldu! | Video
VALİ VE KAYMAKAM İNCELEME YAPTI
Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı Nazlı Demir Cizre'de sel nedeniyle incelemelerde bulundu. Vali Atay, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaraların sarılması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi. Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
YOĞUN KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentte eğitim öğretime ara verilmesine neden oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda 22 Mart 2024 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaklardır" dedi. Hakkari ve Bitlis ile Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olmasından dolayı eğitimi bir gün ara verildi.