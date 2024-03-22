Cizre’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

YOĞUN KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentte eğitim öğretime ara verilmesine neden oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda 22 Mart 2024 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaklardır" dedi. Hakkari ve Bitlis ile Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olmasından dolayı eğitimi bir gün ara verildi.