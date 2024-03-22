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Giriş Tarihi: 22.3.2024 11:24 Son Güncelleme: 22.3.2024 11:44

Cizre’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Bölgede etkili olan kar ve yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, Şırnak’ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sele döndü. Sele kapılan iki kişi son anda kurtulurken, evler ve iş yerini su bastı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak, Hakkâri, Bitlis ve Bingöl’de eğitim öğretime ara verildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
ABİDİN YEL
CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Cizre’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Şırnak merkez ve ilçelerinde 3 gündür devam eden yağışlar nedeniyle Cizre'de birçok mahalle ve işyerleri sular altında kaldı. Cizre'de gece aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle logarlar tıkandı, sokak ve cadde çamur gölüne döndü. Vatandaşlar evlerinden çıkmakta zorluk çekti. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar çevredekilerin ve itfaiyenin yardımı ile evlerinden tahliye edildiler.

Cizre'nin Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde sel ve su baskını nedeniyle yaklaşık 60'a yakın ev ve araç sel ve su baskınına maruz kaldı. Sel sularına kapılan 2 kişi son anda kurtuldu.

Cizre'de sele kapılan 2 vatandaş son anda böyle kurtuldu! | Video

VALİ VE KAYMAKAM İNCELEME YAPTI

Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı Nazlı Demir Cizre'de sel nedeniyle incelemelerde bulundu. Vali Atay, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaraların sarılması için gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi. Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

YOĞUN KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bingöl genelinde sabah erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentte eğitim öğretime ara verilmesine neden oldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda 22 Mart 2024 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaklardır" dedi. Hakkari ve Bitlis ile Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olmasından dolayı eğitimi bir gün ara verildi.

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Cizre’de yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
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