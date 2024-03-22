Cizre'de sele kapılan 2 vatandaş son anda böyle kurtuldu! | Video 22.03.2024 | 09:44 Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçede etkili olan yağmur ve dolu akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Sel sularına kapılan 2 vatandaş sürüklendi. Cep telefonu kamerasını yansıyan görüntülerde vatandaşların suda sürüklenirken canını zor kurtardığı görüldü. İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı.