Cizre’deki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı! Şoför kaza öncesi araçtan atlamış

Giriş Tarihi: 23.12.2025 18:06

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 18 Aralık 2025 tarihinde yaşanan ve 6 aracın hurdaya döndüğü vinç kazasında, şoförün araçtan atladıktan sonra vincin araçlara çarptığı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Cizre'de 18 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen korkunç vinç kazasında büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Freni boşaldığı iddia edilen dev vincin, önüne kattığı araçları ezdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞOFÖR SON ANDA ATLAMIŞ

Görüntülerde, vincin hızla yokuş aşağı indiği ve kontrolünü tamamen kaybettiği görülüyor. Kazanın en dehşet verici anı ise, vincin duramayacağını anlayan şoförün hareket halindeki araçtan aşağı atladığı an oldu. Şoförün atlamasının hemen ardından sahipsiz kalan vinç, yolda seyir halindeki araçlara çarparak durabildi.

O ANLAR KAMERAYA YAKALANDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda; vincin süratle yolda ilerlediği, şoförün kapıyı açıp kendini dışarı fırlatması ve ardından yaşanan metal yığınına dönüşen araçların görüntüsü saniye saniye kaydedildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz