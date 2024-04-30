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Giriş Tarihi: 30.4.2024 11:28 Son Güncelleme: 30.4.2024 11:42

Cizre’yi toz taşınımı etkisi altına aldı

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Cizre başta olmak üzere birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi.

ABİDİN YEL
Cizre’yi toz taşınımı etkisi altına aldı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Cizre'de hayatı olumsuz etkiledi. Gece geç saatlerde etkisini gösteren ve gökyüzünün kızıla boyandığı Cizre'de sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar toz taşınımı nedeni ile zor anlar yaşadı.

Baz vatandaşlar ise toz taşınımından etkilenmemek için maske takarak dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar ise tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Bazı vatandaşlar ise toz taşımına rağmen cadde üzerindeki çay ocaklarında çay keyfi yaptı. Toz taşınımı nedeni ile park halindeki araçlarda toz içinde kaldı.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Cizre'de yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

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Cizre’yi toz taşınımı etkisi altına aldı
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