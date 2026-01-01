Çobanlar çığ altında kaldı: 1 ölü, 2 kayıp

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü 2300 rakımlı Aksu Yaylası'nda, ilçe merkezine 1200 civarında küçükbaş hayvan götüren 6 çoban çığ altında kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulurken 1'i hayatını kaybetti. Çığ felaketi yaşanan bölgeye AFAD koordinesinde 100 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler 1000'e yakın küçükbaş hayvanı bölgeden tahliye etti.

BÖLGEDE FIRTINA VAR

Çığ altında kalan 1'i Afganistan uyruklu 3 çobana ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan Ardanuç ilçesi sakinlerinden Suat Temel'in cansız bedeni bulundu. Kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgedeki soğuk ve dondurucu hava koşulları ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Artvin Valisi Turan Ergün, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Artvin Valiliği, Erzurum Valiliği, İl Özel İdaresi ekiplerinin arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiğini belirterek, "Bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Bölgede çok yoğun bir fırtına var. Arama çalışmalarına ara verdik, yarın tekrar çalışmalara başlanacak" ifadelerini kullandı.