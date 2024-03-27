Çocuğa şiddet uygulanan okula ceza

Türkiye genelinde 30'dan fazla şubesi bulunan, 1984 Avrupa Güzellik Kraliçesi Neşe Erberk'in kendi adını verdiği anaokullarından Aydın'ın Efeler ilçesindeki şubesi, geçtiğimiz aylarda dayak iddiasıyla gündeme geldi. 6 ay kadar önce, 4 yaşındaki oğlunun evde oynarken, 'öğretmen' rolü üstlenip kardeşine şiddet uyguladığını gören bir anne, pedagog desteğiyle çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini öğrendi.Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, okulu değiştirdi. Çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen Ayça Çimen'in görevine son verilirken, velilerin talebi üzerine kreşe kameralar yerleştirildi.4 ay kadar önce yaşanan ikinci olayda ise bu kez öğretmen Ayşenur Çırpan'ın çocuklara sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı, kafalarını çöp kovasına soktuğu, yemek yemeyenleri saçından tutarak ağzına zorla kaşık soktuğu görüntüler, kameralara yansıdı. Çocuk bakıcısı Buse G.'nin de bir çocuğu sandalyeye sert bir şekilde oturtup çarparcasına ittiği görüldü. Bunun üzerine veliler, 28 kamera kaydı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İdari soruşturma başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, geçen Aralık'ta okula 170 bin lira para cezası kesti. Öğretmenlerle ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.