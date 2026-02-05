Çocuğa temas eden herkes hedef kitle

"Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" önümüzdeki 5 yıl boyunca çocukların dijital dünyadaki güvenliğini ve gelişimini merkeze alacak. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan bu kapsamlı plan boyunca sadece çocuklar değil ebeveynler, eğitimciler, çocukla temas eden profesyoneller ve toplumun geneli hedef kitle olarak belirlendi.

BAKANLIK TAKİBİNDE OLACAK

Dört temel strateji üzerine kurulan planda, 5 yıl boyunca şu kritik adımlar öne çıkacak:

Çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla "akran liderliği" yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak.

Çocukların dijital güvenlik, bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla okullarda dijital güvenlik kulüpleri kurulması sağlanacak.

Kurum bakımında kalan çocukların telefon, internet ve sosyal-geleneksel medya kullanımına ilişkin standart bir uygulama rehberi geliştirilecek.

Ebeveyn ve bakımverenler için bilişim teknolojilerinin ve internetin güvenli, bilinçli ve etik kurallar çerçevesinde kullanımı, yapay zekâ farkındalığı, dijital haklar, siber güvenlik, siber zorbalık ve dijital risklere karşı ihbar mekanizmaları konularında eğitim verilecek.

Her bir faaliyet için özel performans göstergeleri belirlenirken, izleme süreci için yeni bir dijital raporlama sistemi kurulacak. Sorumlu kurumlar her yıl sonunda ilerleme raporlarını bu sisteme yükleyerek şeffaf bir değerlendirme sunacak.

