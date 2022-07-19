Bu yıl okula başlayacak olan minikler ve aileleri gözünü ilkokul kayıt tarihleri ile ilgili detaylara çevirdi. Hal böyleyken ise son günlerde "Çocuğum hangi okula gidecek, hangi okula düşüyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Kayıtların her yıl genellikle Ağustos ayında tamamlandığı bilinirken şimdilerde veliler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte ilkokul kayıt sorgulama ekranı ve tarihleri...
Yapılan ilkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle gerçekleşecek.
İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLDU
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) iznine bağlı olmaya devam edecek.
Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak. Mevcut düzenlemede MEB, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çocuğunuzun hangi okula gideceğini ve eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına tıklayın. Ardından öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Burada öğreneceğiniz okula başvurarak kayıt için gerekli evrakları teslim ettiğinizde öğrencinin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK TIKLA ÖĞREN!