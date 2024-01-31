3 haftalık kızını yastıkla boğarak öldüren cani anneye müebbet hapis

Pınarbaşı İlçesi Kerimoğlu Mahallesinde bulunan baba ocağında kalan Ayşe Bülbül, 5 Temmuz 2020'de babasına Melek adını verdikleri bebeğinin nefes almadığını söyledi. Babasının haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis Ayşe Bülbül'ü gözaltına aldı. Önce bebeğinin üzerine yattığını söyleyen Ayşe Bülbül, daha sonra kızını yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

CANİ ANNEYE MÜEBBET

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül, için İstanbul adli Tıp Kurumu'ndan istenen akıl sağlığı raporu yerinde geldi. Davanın karar duruşmasında hazır bulunan Ayşe Bülbül'e üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Önceki duruşmalarda bebeğini yastıkla boğduğunun hatırlatılması üzerine Ayşe Bülbül, "Ne dediğimi bilmiyorum" dedi. Mahkeme alt soydan çocuğu kasten öldürmek suçundan Ayşe Bülbül'ü önce ağırlaştırılmış müebbede, daha sonra cezasında indirime giderek müebbet hapse mahkum etti.