Çocuğumuz artık umuda koşacak

Tekirdağ'da yaşayan Mustafa (31) ve Remziye Sert (29) çifti, 10 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konulan oğulları Hulusi için uzun süredir mücadele ediyordu. Ailenin iki oğlundan biri olan Hulusi, hastalığın getirdiği zorluklarla küçük yaşta tanıştı ve tedavisi için yüksek maliyetli destek gerekiyordu. Çocuğunun tedavi giderlerini karşılayabilmek amacıyla aile, Tekirdağ Valiliği'nden onay alarak yardım kampanyası başlattı. Kampanya, sosyal medya ve çeşitli bağış platformları üzerinden uzun süre devam etti. Binlerce kişi ve kurum, Hulusi'nin sağlığı için destek oldu ve ailenin yanında yer aldı.

BU HEPİMİZİN ZAFERİ

Aylar süren yoğun çaba ve desteklerin ardından, kampanya sonunda başarıyla tamamlandı. 3,5 yaşına gelen Hulusi'nin yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken kaynak toplandı. Baba Mustafa Sert, "Çok mutluyuz. Aylarca süren stresli günler geride kaldı. Artık çocuğumuz umuda koşacak" sözleriyle paylaştı. Sert, kampanyaya destek verenlere de teşekkür ederek, "Dualarınız ve desteklerinizle bugün mutlu sona ulaştık. Yanımızda olan, el uzatan, sesimize ses katan herkese minnettarız. Bu bir kişinin değil, binlerce insanın zaferidir" dedi.