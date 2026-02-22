‘Çocuğun mahremiyetini hukuk korumalı’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi düzenledi. Zirvede konuşan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sadide Akbulut, dijital çağda çocuk haklarının en kritik başlıklarından birinin mahremiyet olduğunu söyleyerek ebeveyn davranışlarının hukuki sınırlar içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çocuğun üstün yararı idari ve yargısal süreçlerde temel ölçüt kabul ediliyor. Ebeveynlerin yaptığı paylaşımlar suç oluşturmazken çocuğun onurunu, güvenliğini veya haklarını zedeleyen içerikler hukuki sorumluluk doğurabiliyor.