Çocuğunu bekleyen eşini katletti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 17 Eylül'de Buse Gök (26), ilkokuldaki çocuğunu almak için okulun bahçesine geldi. Genç kadın diğer velilerle okul bahçesinde beklediği sırada iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök yanına geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koca, yanında bulunan bıçakla genç kadını ağır yaraladı.

Saldırı okul bahçesinde büyük panik ve korkuya neden olurken, ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından araçla olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan 26 yaşındaki Buse Gök doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör