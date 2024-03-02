Çocuğunu doğurtan doktoru dolandırdı

stanbul Beykoz'da bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan Doktor Meral Meryem Çalık (48), hasta kurbanı oldu. Levent B. (43), eşi Semra B.'nin doğum sürecini takip eden ve doğumunu yaptıran doktoru dolandırdı. Bakanlıkta çalıştığını söyleyen adam, doktorunu ilk olarak çocuklarına burs bağlatma yalanıyla kandırdı. Bursu ayarlayacak kişiye hediye alması gerektiğini ve hesabına 4 bin lira göndermesi gerektiğini söyledi. Burs için herhangi bir geri dönüş olmazken Levent B. yeniden doktorla iletişim kurdu.Bu kez de TOKİ başvurusu için kuraya girmeden ev ayarlayabileceğini söyleyerek 32 bin 800 lira talep etti. Parayı hesaba göndermesine rağmen bir dönüş alamayan doktor dolandırıldığını anladı ve şikâyette bulundu. İfadesine başvurulan şüpheli adam, hakkındaki suçlamaları reddederek para istememesine rağmen doktorun kendisinin hesabına para gönderdiğini iddia etse de savcılık, Levent B.'nin "dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.