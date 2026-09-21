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Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:45

Çocuğunu uyaran emekli başkomisere teşekkür yerine ‘darp’

İstanbul Kartal’da bulunan bir sitede yaşayan 75 yaşındaki emekli başkomiser Hüsamettin İkiz, site içerisinde tehlikeli şekilde oyun oynayan bir çocuğu uyardığı gerekçesiyle çocuğun babası tarafından darp edildi. Geçtiğimiz 10 Eylül günü yaşanan olayda İkiz, uğradığı şiddetin ardından hastanelik olurken öfkeli baba tutuklandı. İkiz ifadesinde, “Sitede küçük bir çocuk camlara vurarak tehlikeli şekilde oynuyordu annesinin yanında çocuğu uygun bir dille uyardım. Çocuğun annesi bir anda yüksek sesle “Sen kim oluyorsun da benim çocuğumu uyarıyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Tutuklanan baba ise, “Darp amacım bulunmamaktadır. Çocuklarımı ve eşimi rahatsız etti, uyarmak istedim” dedi.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Çocuğunu uyaran emekli başkomisere teşekkür yerine ‘darp’
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Olay, 10 Eylül Perşembe günü saat 15.24 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Itır Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre emekli başkomiser Hüsamettin İkiz (75), sitede camlara vurarak tehlikeli şekilde oynayan küçük bir çocuğu zarar görmesin diye uyardı. Bunun üzerine yanında bulunan çocuğun annesi ise yaşlı adama, "Sen kim oluyorsun da benim çocuğumu uyarıyorsun?" diye sert bir şekilde tepki gösterdi. Ardından çıkan tartışma sitedekilerin araya girmesiyle son buldu. Olayı öğrenen baba Kazım K. (38), İkiz'in eşini arayarak emekli başkomiser hakkında "Ben kazım, kimse benim karıma ve çocuğuma laf söyleyemez" şeklinde tehditte bulundu. Sitenin lobisinde emekli başkomiseri gören şüpheli tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaşlı kadın darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği İkiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"YUMRUK ATMA NİYETİM YOKTU"

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Kazım K. suçlamaları kabul etmeyerek, İkiz'e yumruk atma niyetinin bulunmadığını öne sürdü. İfadesinde, "Kendisinin uzaklaşmasını engellemek ve konuşmak amacıyla omzundan tutmak istedim. Bu şekilde şahıs yere düştü. Darp amacım bulunmamaktadır. Hüsamettin İkiz'in psikolojik sorunlarının olduğunu site yönetimi bilir. Suç işleme kastım bulunmamaktadır. Çocuklarını ve eşimi rahatsız ettiği için uyarmak istedim" dedi.

"TEHLİKE İÇİN ÇOCUĞU UYARDIM"

Emekli başkomiser Hüsamettin İkiz ise ifadesinde olay nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek yaşananları anlattı. İkiz, "sitede küçük bir çocuk camlara vurarak tehlikeli şekilde oynuyordu annesinin yanında çocuğu uygun bir dille uyardım. Çocuğun annesi bir anda yüksek sesle "Sen kim oluyorsun da benim çocuğumu uyarıyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Yaşananların ardından site yöneticisi eşimi aradı. Kadının eşi, eşimi arayarak benim hakkımda tehditlerde bulunmuş" dedi.

4 SUÇTAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Kazım K. savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "kasten" "yaralama", "ölümle tehdit" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.

#İSTANBUL

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Çocuğunu uyaran emekli başkomisere teşekkür yerine ‘darp’
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