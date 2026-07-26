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Giriş Tarihi: 26.07.2026

Çocuğunun terliğini alırken boğuldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çocuğunun terliğini alırken boğuldu
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Adana'da ailesiyle gittiği piknikte, çocuğunun suya düşen terliğini almak için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Şahin Doğan (40), hastanede hayatını kaybetti. Sarıçam ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün saat 13.30 sıralarında ailesiyle piknik yapan Şahin Doğan, çocuğunun suya düşen terliğini almak için göle girdi. Bir süre sonra Doğan'ın akıntıya kapılarak suda çırpındığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Göle giren dalgıç polisler, Doğan'ı bilinci kapalı halde kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ADANA #SARIÇAM

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Çocuğunun terliğini alırken boğuldu
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