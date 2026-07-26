Çocuğunun terliğini alırken boğuldu

Adana
'da ailesiyle gittiği piknikte, çocuğunun suya düşen terliğini almak için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Şahin Doğan (40), hastanede hayatını kaybetti. Sarıçam
ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün saat 13.30 sıralarında ailesiyle piknik yapan Şahin Doğan, çocuğunun suya düşen terliğini almak için göle girdi. Bir süre sonra Doğan'ın akıntıya kapılarak suda çırpındığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Göle giren dalgıç polisler, Doğan'ı bilinci kapalı halde kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.