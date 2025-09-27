Çocuğunuz ChatGPT ile sohbet ediyorsa dikkat

Milyonlarca çocuk ve genç, ödev yapmak, yeni konular keşfetmek ve sohbet etmek için ChatGPT'yi kullanıyor. Ancak uzmanlara göre yapay zekâ ile kurulan bu ilişki, ebeveynler için dijital dünyanın en yeni ve en karmaşık sınavlarından biri haline geldi. Basit bir e-posta adresiyle yaş doğrulama olmadan erişilebilen ChatGPT, çocukların kontrolsüz biçimde yapay zekâ dünyasına adım atmasına yol açıyor. Bilişim uzmanları, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken üç risk alanı bulunduğunu vurguluyor. İlk olarak, duygusal bağımlılık riski öne çıkıyor. Yalnız ya da üzgün hisseden çocuklar, yapay zekâyı kendilerini anlayan bir arkadaş gibi görebiliyor. İkinci risk bilgi kirliliği. ChatGPT kimi zaman güncel olmayan bilgileri kesin bir dille sunabiliyor, bu da çocukların sorgulama alışkanlığını zayıflatıyor. Üçüncü risk ise kişisel güvenlik. Çocuklar farkında olmadan ad, okul ya da adres gibi bilgilerini paylaşabiliyor. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ebeveynlere rehberlik önerilerinde bulundu. Akkoyunlu, 13 yaş altındaki çocuklara kullanımın tavsiye edilmediğini, 13-15 yaş arası için ebeveyn denetiminin şart olduğunu belirtti. Mahremiyet bilincinin öğretilmesi, duygusal konuların insanlarla paylaşılması, yapay zekânın yardımcı bir araç olarak görülmesi ve cihazların aile ortamında kullanılması gerektiğini vurguladı.