Çocuğunuza rol model olun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çocuklarda internet kullanımı 2021 yılında yüzde 82.7 iken 2024 yılında yüzde 91.3 oldu. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, 2024 yılında Türkiye'de 6-13 yaş arası çocuklarda ekran süresinin günde ortalama 4-6 saat olduğunu açıkladı. Uzmanlar ise çocuklar için ideal günlük ekran süresinin 2 saatle sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Psikolog Kerem Gümüş, "Bugün ekrana bakmak sıradanlaştı. İnsanlar günde defalarca ekrana bakma ihtiyacı hissediyor. Çocuklarda ekrana ulaşılabilirliğin kolay olması ekran bağımlılığında ciddi bir risk faktörü. Önlemenin yolu ebeveynlerin emek vermesinden geçiyor. Bilinçli, sınır koyabilen bir yetişkinin varlığı, en etkili önleyici müdahaledir" sözleriyle ekran bağımlılığı ile mücadelenin ebeveynlerden geçtiğini vurguladı. Gümüş, "Çocuğu değiştirmeye çalışmadan önce, birlikte değişmeye istekli olmakta fayda var. Onlara rol model olun" dedi. Gümüş, "Siz sürekli telefondaysanız çocuğunuzun kitap okumasını bekleyemezsiniz. Ortak zaman üretin. Dışarı çıkın, temas edebileceği, yüz yüze oyunlar oynayın, birlikte kek yapın.