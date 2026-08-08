Çocuğunuzla 20 dakika her şeyi değiştirir

Yoğun iş temposu, şehir yaşamının koşturmacası nedeniyle birçok aile, çocukları için daha fazla zaman ayırması gerektiğini düşünüyor. Ancak uzmanlara göre çocuk gelişiminde belirleyici olan geçirilen sürenin uzunluğdan ziyade, sürenin nasıl değerlendirildiği. Bilimsel araştırmalar; her gün çocukla geçirilen yaklaşık 20 dakikalık nitelikli zamanın bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim üzerinde güçlü etkiler oluşturduğunu ortaya koyuyor. Birlikte kitap okumak, oyun oynamak, sohbet etmek ya da günlük sıradan işleri birlikte yapmak bile çocukların kendilerini ifade etme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve özgüvenlerini destekliyor.

İLK 6 YIL KRİTİK

Çalışmalar, dil gelişiminden öğrenme kapasitesine, sosyal ilişkilerden duygusal dayanıklılığa kadar birçok becerinin temeli hayatın ilk 6 ayında atılıyor. Eğitim Bilimci Prof. Dr. Selçuk Şirin, "Çocukların ilk ve en önemli öğretmenleri ebeveynleridir" diyor. Şirin'e göre çocuklarla kurulan iletişim, okul öncesi yıllarda kazanılan alışkanlıklar ve oyun temelli öğrenme, ilerleyen yıllardaki eğitim başarısını da doğrudan etkiliyor.

ONLARLA SOHBET EDİN

Uzmanlar, kaliteli zamanın pahalı oyuncaklar ya da uzun etkinlikler anlamına gelmediğini vurguluyor. Prof. Dr. Selçuk Şirin ve uzman proje ekibinin katkılarıyla hazırlanan Yarınlara Kartopu Projesi de bu anlayışla hareket ediyor. Platformda, 18 saati aşan 212 eğitim videosu, podcast ve eğitim materyali bulunuyor. Yaklaşık 620 bin kullanıcı platforma üye olurken, 320 bine yakın çocuk ve ebeveyn projeden yararlandı. Belirli eğitimleri tamamlayan 110 bine yakın aileye ücretsiz eğitim setleri ulaştırılırken 200'ü aşkın atölyeyle aileler uzmanlarla bir araya geldi. Projenin son durağı ise Kars oldu. Düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Selçuk Şirin ve okul öncesi eğitmeni Derya Şirin, oyun temelli öğrenme yaklaşımı ve erken çocukluk dönemini destekleyen uygulamaları ailelerle paylaştı.