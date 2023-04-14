“Çocuk benden değil!” diyerek hamile eşini öldürmüştü

Isparta'da 22 Haziran 2022 yılında ilk duruşmada tutuklu sanık Ayhan Yılmaz, kayınvalidesinin kendisine 'Sen erkek değilsin, senin çocuğun olmaz' diyerek bebeğin kendisinden olmadığını iddia etmesi üzerine kendini kaybettiğini ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylemişti. Aynı duruşmada maktulün annesi Ayfer Aydınlı'da, iddiaları kabul etmeyip böyle bir söyleminin olmadığını söylemişti. Sanığın iddialarının ardından mahkeme heyeti, olay anında hamile olan Rabia Yılmaz'ın bebeğinin, Ayhan Yılmaz'dan olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasını istedi. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumundan gelen rapor mahkeme başkanı tarafından açıklandı. Gelen ATK raporuna göre bebeğin babası yüzde 99 sanık Ayhan Yılmaz çıktı. Raporun ardından Ayhan Yılmaz büyük şok yaşadı. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek Cumhuriyet Savcısından mütalaasını vermesini istedi. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Korkunç cinayet Isparta'da 21 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. Eşi Rabia Yılmaz ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden Ayhan Yılmaz, aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Eşi Rabia Yılmaz ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ayhan Yılmaz olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 2 aylık hamile olan Rabia Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı'ya ise hastaneye kaldırılmıştı. Cinayetin ardından suç aleti silah le birlikte kaçan Ayhan Yılmaz ise polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderilmişti.