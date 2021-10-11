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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:13 Son Güncelleme: 11.10.2021 11:17

Çocuk evlerinde kalan miniklere müthiş proje

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Çocuk evlerinde kalan miniklere müthiş proje

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan 5 yaş grubundaki çocuklar Bilim Çocuk Evi'nde projesiyle bilimi, sanatı ve fen bilimlerini eğlenerek öğrendi. TÜBİTAK tarafından desteklenen projede çocuklar yiyeceklerin insan vücudundaki serüveni, uzay sistemi, müzik ve ritim gibi konuları kendi yaptıkları etkinliklerle, oyunlarla eğlenerek öğrendi. Projenin yürütücüsü Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, çocukların etkinliklere çok istekli katıldıklarını, bilim, fen ve doğaya ilişkin bazı temel kavramları öğrendiklerini belirtti.

Proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Sapsağlam, "İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 5 yaş grubundaki çocukların bilim öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca çocuklara herhangi bir şeyi doğrudan öğretmektense onların ayağına kadar gidip sosyal-duygusal gelişimlerini ve olumlu benlik algılarını destekleyerek oyunlarla eğlenerek öğretmeyi hedefliyoruz. Çocukların sosyal ve duygusal anlamda daha pozitif olduklarını ve süreç içerisinde özgüvenlerinin arttığını gözlemledik. Ayrıca Bilim Çocuk Evinde projesi tüm çocuk evlerinde uygulanabilir özellikte ve projenin devamını yapmak istiyoruz. Örnek bir proje ve bir model ortaya koyduğumuzu ve bunun daha çok insana ulaşması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR YAŞAYARAK VE EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Proje kapsamında, bilim, fen, doğa, sanat ve sosyal alanlara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar bilim, fen, doğa, matematik ve yaşama ilişkin çeşitli kavramları oyun, şarkı, drama, hikâye, sanat, deneyler ve gerçek yaşam deneyimleriyle, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrendi. Rüzgârın Gücü, Botum Batar Mı Yüzer Mi? Kavanozdaki Yağmur Bulutu, Yediklerimiz Nereye Gidiyor, Sandviçlerin Yolculuğu, Cubetto İle Kodlayalım projedeki etkinliklerden bazıları.

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Çocuk evlerinde kalan miniklere müthiş proje
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