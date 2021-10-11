Çocuk evlerinde kalan miniklere müthiş proje

Proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Sapsağlam, "İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 5 yaş grubundaki çocukların bilim öğrenmeye karşı motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca çocuklara herhangi bir şeyi doğrudan öğretmektense onların ayağına kadar gidip sosyal-duygusal gelişimlerini ve olumlu benlik algılarını destekleyerek oyunlarla eğlenerek öğretmeyi hedefliyoruz. Çocukların sosyal ve duygusal anlamda daha pozitif olduklarını ve süreç içerisinde özgüvenlerinin arttığını gözlemledik. Ayrıca Bilim Çocuk Evinde projesi tüm çocuk evlerinde uygulanabilir özellikte ve projenin devamını yapmak istiyoruz. Örnek bir proje ve bir model ortaya koyduğumuzu ve bunun daha çok insana ulaşması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR YAŞAYARAK VE EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Proje kapsamında, bilim, fen, doğa, sanat ve sosyal alanlara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar bilim, fen, doğa, matematik ve yaşama ilişkin çeşitli kavramları oyun, şarkı, drama, hikâye, sanat, deneyler ve gerçek yaşam deneyimleriyle, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrendi. Rüzgârın Gücü, Botum Batar Mı Yüzer Mi? Kavanozdaki Yağmur Bulutu, Yediklerimiz Nereye Gidiyor, Sandviçlerin Yolculuğu, Cubetto İle Kodlayalım projedeki etkinliklerden bazıları.