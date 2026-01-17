Çocuk katil 17 yaşındaki Atlas’ı sustalı bıçakla katletti: Acılı anne yürekleri dağladı! ‘Minguzzi’nin acısını yaşadım’

'YÜREĞİME ATEŞ DÜŞTÜ'

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Gülhan Çağlayan "Benim ikiz, iki oğlum vardı, birisini benden kopardılar. Ciğerimin yarısını da aldılar. Oğlumu canice bıçaklayanlar tanıdık değil, farklı bir semtten gelmişler. Kafede arkadaşları ile tartışanlara oğlum sonradan dahil olmuş. Tartışma kafenin dışına taşmış. Atlas, 'Kardeşimin yanına gidiyorum' diyerek evimizin bir arka sokağındaki kafeye gitti. Daha sonra kardeşi aradı, 'Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş' diye. Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu zaten. Kalp masajı yapıyorlardı orada da ama yüzü mosmor, bütün kanı bitmişti. Bütün kanı gitmişti. Sonra ambulans geldi ama ambulans da çok geç geldi. Ambulansta kalbini tekrar çalıştırdılar, hastaneye gittik. Hastanede ameliyata aldılar acil. Bir buçuk saat sürdü. Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. Yarım saat sürmemiştir yaşaması." ifadelerini kullandı.