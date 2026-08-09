Çocuk oyuncağında zehir sevkiyatı: Akülü arabanın tekerleğinden 705 gram metamfetamin çıktı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, şehir dışından yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlkadım'da durdurulan otobüsün bagajında arama yapan ekipler, şüphe üzerine bir akülü çocuk arabasını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemede, uyuşturucu tacirlerinin oyuncağı zehir zulasına çevirdiği ortaya çıktı. Akülü arabanın tekerleklerinin içine gizlenmiş halde 705 gram metamfetamin ele geçirildi.
27 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Aramalar sonucu uyuşturucu maddelere el konulurken, sevkiyatı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ü. (27) isimli şüpheli Narkotik ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.