Haberler Yaşam Haberleri Çocuk oyuncağında zehir sevkiyatı: Akülü arabanın tekerleğinden 705 gram metamfetamin çıktı
Giriş Tarihi: 9.08.2026 12:19

Çocuk oyuncağında zehir sevkiyatı: Akülü arabanın tekerleğinden 705 gram metamfetamin çıktı

Samsun’da uyuşturucu tacirlerinin şeytani planı Narkotik ekiplerinin takibine takıldı. Şehir dışından getirdiği uyuşturucu maddeyi dikkat çekmemek için akülü çocuk arabasının tekerleğine zulalayan zehir taciri E.U.(27), otobüste yakayı ele verdi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Çocuk oyuncağında zehir sevkiyatı: Akülü arabanın tekerleğinden 705 gram metamfetamin çıktı
  • ABONE OL

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, şehir dışından yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlkadım'da durdurulan otobüsün bagajında arama yapan ekipler, şüphe üzerine bir akülü çocuk arabasını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemede, uyuşturucu tacirlerinin oyuncağı zehir zulasına çevirdiği ortaya çıktı. Akülü arabanın tekerleklerinin içine gizlenmiş halde 705 gram metamfetamin ele geçirildi.

27 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aramalar sonucu uyuşturucu maddelere el konulurken, sevkiyatı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ü. (27) isimli şüpheli Narkotik ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk oyuncağında zehir sevkiyatı: Akülü arabanın tekerleğinden 705 gram metamfetamin çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA