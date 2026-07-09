Çocuk parkında eski eş dehşeti: Cani koca eşine ve kızına silahla saldırdı

Olay, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi üzerindeki çocuk parkında yaşandı. İddiaya göre Çisem Çalkantı (26) 4 yaşındaki kızı Ö.N.K. ile parkta bulunduğu sırada bir süre önce boşandığı eski eşi Y.K. ile karşılaştı. Y.K., yanında bulunan tabancayla eski eşi ve kızına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Ö.N.K. ise ileri tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ile İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Silahlı saldırının ardından kaçan şüpheli Y.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.