Çocuk sürücü 2 çocuğu öldürdü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 11 yaşındaki K.A'nın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Kazada G.Ş. (7), A.K. (7), Ada Yıldırım (7) ve ablası Zelal Yıldırım (11) isimli çocuklar yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Akçadağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Zelal Yıldırım ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşi Ada Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan G.Ş. ve A.K.'nın tedavilerine devam edilirken, Ada ve Zelal Yıldırım kardeşlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücü çocuk ise jandarma gözetimine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.