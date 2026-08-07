Çocuklar afet bilincini oyunla öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Kızılay, öğrenciler için özel bir çalıştay yapıldı. Oyunlarla Afet Farkındalık Eğitimi İçerik Değerlendirme ve Uygulama Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı'nda,10 temada geliştirilen eğitsel oyunlar, pedagojik uygunluğu, içerik ve müfredat uyumu ile uygulanabilirlik açısından değerlendirildi.

YAŞA UYGUN OYUN

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri, afet yönetimi süreçlerini etkileşimli senaryolar ve yaş gruplarına uygun eğitici oyunlarla öğrenecek. Bu oyunlarla öğrencilerin; güvenli davranış refleksi geliştirmeleri, okul, ev ve yakın çevrelerini gözlemleyerek, çevresel riskleri analiz edebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

ERKEN YAŞTA FARKINDALIK

Çalıştayda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, "Bütüncül bir afet yönetimi vizyonunun ilk adımı, okul öncesi çağlardan itibaren evlatlarımıza afet kültürünü aşılamak, kuramsal bilgiyi tatbikatlarla desteklemek ve bunu toplumsal reflekse dönüştürmektir. Devletimizin tüm imkânlarıyla yürüttüğü bu mücadele, eğitim sistemimizin her kademesinde dirençli toplum hedefine ulaşmak asli gayemizdir" dedi.