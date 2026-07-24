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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Çocuklar bu festivali sevdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Çocuklar bu festivali sevdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Festival kapsamında özellikle çocuklar için yapılan etkinler dopdolu ve heyecanlı geçiyor. 26 Temmuz'a kadar sürecek olan festivalde en ilgi gönen yerlerden biri Çocuk Köyü oldu. Etkinliklerle çocuklar gün boyunca eğlence dolu anlar yaşıyor. Kültür Park Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan alanda şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölye çalışmaları, geleneksel yarışmalar, Karagöz atölyesi ve VR balon turu büyük ilgi gördü.

ETNOSPOR ALANI
Kurulan Etnospor Deneyim Alanı da festival coşkusuna farklı bir boyut kattı. Geleneksel spor ve oyun kültürünü tanıtmayı amaçlayan etkinliklerde katılımcılar ata sporlarını yakından tanırken, geleneksel oyunları keşfetme fırsatı buldu.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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Çocuklar bu festivali sevdi
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