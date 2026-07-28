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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Çocuklar doğayı ekrandan görmesin

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde “Aile Kampı” düzenliyor. Bakan Yumaklı, bu kampla çocukların ekrandan uzaklaşıp doğayı tanımasını amaçladıklarını belirtti

Çocuklar doğayı ekrandan görmesin
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda 8 Ağustos'ta 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak büyük bir 'Aile Kampı' etkinliği düzenleyecek. Kampla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dijital çağda büyüyen nesilleri toprakla ve yeşille buluşturmanın önemini vurguladı. Bakan Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören "BabaÇocuk Kampı" etkinliğinin ardından bu yıl kapsamın genişletilerek "Aile Kampı" formatına dönüştürüldüğünü belirtti. Yumaklı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayı sadece kitaplarda veya ekranlarda değil, bizzat yaşayarak, hissederek tanımasını istiyoruz" dedi. Katılımcılar, kamptaki etkinliklere çadır konaklamalı veya günübirlik olarak katılabilecek.

DOLU DOLU KAMP
Program kapsamında doğa yürüyüşleri, çocuklar için doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

NERELERDE YAPILACAK?
Ankara'daki Çubuk Karagöl Tabiat Parkı başta olmak üzere İstanbul'daki Şamlar Tabiat Parkı, Antalya'daki Termessos Millî Parkı, Bolu'daki Abant Gölü Millî Parkı ve Muğla'daki Marmaris Millî Parkı olmak üzere 81 ilde belirlenen korunan alanlarda kamp etkinlikleri düzenlenecek. ANKARA

BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Her il için ayrı kontenjanların belirleneceğini kamp için başvuru takvimi ve katılım koşulları önümüzdeki günlerde DKMP Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacak

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Çocuklar doğayı ekrandan görmesin
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